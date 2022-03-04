У Росії заблокували Twitter

У Росії слідом за Facebook заблокували й Twitter. Доступ обмежено.

Про прийняте рішення оголосив Роскомнадзор.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9166 осіб,

танків ‒ 251,

бойових броньованих машин ‒ 939,

артилерійських систем – 105,

РСЗВ - 50,

засоби ППО - 18,

літаків – 33 (уточнюється),

гелікоптерів – 37 (уточнюється),

автомобільної техніки - 404,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з пальним - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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