"Роскомнагляд" заборонив росЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського в РФ

РосЗМІ обіцяли оприлюднити все інтерв'ю без цензури.

"Роскомнагляд" заборонив жодним російським ЗМІ публікувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке журналісти взяли у неділю, 27 березня. Це перше інтерв'ю голови держави від початку війни, яке він дав росЗМІ.

Про це повідомляє пресслужба Роскомнагляд.

"Роскомнагляд" попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вживання заходів реагування", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам, які пишуть про війну в Україні, з YouTube-каналу "Зыгарь", телеканалу "Дождь", порталу "Медуза" та видань "Коммерсантъ" і "Новая Газета".

Читайте також: