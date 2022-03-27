"Роскомнадзор" запретил росСМИ публиковать интервью Зеленского в РФ

РосСМИ обещали опубликовать все интервью без цензуры.

"Роскомнадзор" запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Владимира Зеленского, взятое журналистами в воскресенье, 27 марта. Это первое интервью главы государства с начала войны, которое он дал росСМИ.

Об этом сообщает прессслужба Роскомнадзора.

"Роскомнадзор" предупреждает российские СМИ о необходимости отказа от публикации этого интервью. В отношении принявших интервью средств массовой информации начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", — пояснили в ведомстве.

Напомним, Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам, которые пишут о войне в Украине, с YouTube-канала "Зыгарь", телеканала "Дождь", портала "Медуза" и изданий "Коммерсантъ" и "Новая Газета".

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