30 березня 2022 року – цей день в історії, основні події / pixabay.com

30 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 березня 2022 року – середа. 35-й день війни Росії проти України. 89-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 березня - День олівця. Саме цей день 1889 року затвердили як день народження цього інструменту. Назва його походить від слова “олово”. З цього матеріалу виготовляли перші олівці. Але вони залишали надто блідий слід на папері, а тому почали використовувати графіт.

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30 березня - День прогулянки в парку. Хоч такої офіційної події в календарі немає, якщо ви любите свіже повітря і знаходитесь в безпечному місці, варто прогулятися в парку та відчути прихід весни. Крім позитивних емоцій, ходьба пішки також допомагає підтримувати гарну фізичну форму.

Також 30 березня - Всесвітній день біполярного розладу. Започаткована подія за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів, щоб підвищити обізнаність населення про людей, які страждають на це захворювання.

30 березня - яке сьогодні церковне свято

30 березня - день пам'яті Олекси Римського / commons.wikimedia.org

30 березня в церковному календарі – день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. В народі його називають “Теплого Олекси”. Жив святий Олекса в кінці IV- на початку V століття в Римі. Належав до знатного роду. Одружився в молодому віці за бажанням батьків, але не проживав з дружиною. Повернув їй обручку та пішов мандрувати. 17 років ходив Олекса по світі. Дорога його проходила по країнах Сходу. Повернувся додому і наступні 17 років мешкав як жебрак. Пізніше помер від нужди.

В Україні вважається, що день Теплого Олекси - другий передвісник весни.

Пам’ятні дати 30 березня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 30 березня:

1853 рік — у львівській аптеці засвітилася перша гасова лампа, яку сконструювали Й. Зег, І. Лукасевич, А. Братковський;

1917 рік — кияни повалили пам'ятник Столипіну на нинішньому Майдані Незалежності;

1922 рік — у Києві створили театр-студію “Березіль” (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);

1990 рік — Естонія заявляє про початок підготовки виходу зі складу СРСР;

1991 рік — кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова і посів престол Верховних архієпископів Львівських;

2014 рік — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — х***о!).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 березня

Які сьогодні іменини: Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Парфен, Патрикій.

30 березня народилися: