30 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 березня 2022 року – середа. 35-й день війни Росії проти України. 89-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
30 березня - День олівця. Саме цей день 1889 року затвердили як день народження цього інструменту. Назва його походить від слова “олово”. З цього матеріалу виготовляли перші олівці. Але вони залишали надто блідий слід на папері, а тому почали використовувати графіт.
30 березня - День прогулянки в парку. Хоч такої офіційної події в календарі немає, якщо ви любите свіже повітря і знаходитесь в безпечному місці, варто прогулятися в парку та відчути прихід весни. Крім позитивних емоцій, ходьба пішки також допомагає підтримувати гарну фізичну форму.
Також 30 березня - Всесвітній день біполярного розладу. Започаткована подія за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів, щоб підвищити обізнаність населення про людей, які страждають на це захворювання.
30 березня - яке сьогодні церковне свято
30 березня в церковному календарі – день пам’яті Олексія, чоловіка Божого. В народі його називають “Теплого Олекси”. Жив святий Олекса в кінці IV- на початку V століття в Римі. Належав до знатного роду. Одружився в молодому віці за бажанням батьків, але не проживав з дружиною. Повернув їй обручку та пішов мандрувати. 17 років ходив Олекса по світі. Дорога його проходила по країнах Сходу. Повернувся додому і наступні 17 років мешкав як жебрак. Пізніше помер від нужди.
В Україні вважається, що день Теплого Олекси - другий передвісник весни.
Пам’ятні дати 30 березня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 30 березня:
- 1853 рік — у львівській аптеці засвітилася перша гасова лампа, яку сконструювали Й. Зег, І. Лукасевич, А. Братковський;
- 1917 рік — кияни повалили пам'ятник Столипіну на нинішньому Майдані Незалежності;
- 1922 рік — у Києві створили театр-студію “Березіль” (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);
- 1990 рік — Естонія заявляє про початок підготовки виходу зі складу СРСР;
- 1991 рік — кардинал Мирослав Любачівський повернувся з Риму до Львова і посів престол Верховних архієпископів Львівських;
- 2014 рік — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — х***о!).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 березня
Які сьогодні іменини: Зосим, Олексій, Віктор, Макар, Павло, Парфен, Патрикій.
30 березня народилися:
- 1892 рік — польський та український математик, професор Стефан Банах (Гречек);
- 1894 рік — український астроном Микола Барабашов;
- 1963 рік — український футболіст (“Динамо” Київ), триразовий чемпіон СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА (1986), срібний призер чемпіонату Європи (1988), Олімпійський чемпіон (1988), чемпіон Італії (“Сампдорія”) та Шотландії (“Глазго Рейнджерс”), тренер (“Динамо” Київ) Олексій Михайличенко;
- 1986 рік — іспанський футболіст, один і найкращих захисників світу Серхіо Рамос.