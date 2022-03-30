30 марта 2022 – этот день в истории, основные события

30 марта 2022 – среда. 35-й день войны России против Украины. 89-й день.
Какой сегодня день в Украине и мире
30 марта – День карандаша. Именно этот день 1889 утвердили как день рождения этого инструмента. Название в украинском языке происходит от слова "олово". Из этого материала изготовляли первые карандаши. Но они оставляли слишком бледный след на бумаге, поэтому начали использовать графит.
30 марта – День прогулки в парке. Хотя такого официального события в календаре нет, если вы любите свежий воздух и находитесь в безопасном месте, стоит прогуляться в парке и почувствовать приход весны. Помимо положительных эмоций, ходьба пешком также помогает поддерживать хорошую физическую форму.
Также 30 марта – Всемирный день биполярного расстройства. Начавшееся событие по инициативе Международного сообщества биполярных расстройств, чтобы повысить осведомленность населения о людях, страдающих этим заболеванием.
30 марта – какой сегодня церковный праздник
30 марта в церковном календаре – день памяти Алексея, мужа Божьего. В народе его называют "Теплого Олексы". Жил святой Олекса в конце IV- начале V века в Риме. Относился к знатному роду. Женился в молодом возрасте по желанию родителей, но не проживал с женой. Вернул ей кольцо и пошел странствовать. 17 лет ходил Олекса по миру. Дорога его проходила по странам Востока. Вернулся домой и последующие 17 лет жил как нищий. Позже скончался от нужды.
В Украине считается, что день Теплого Олексы – второй предвестник весны.
Памятные даты 30 марта
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 30 марта:
- 1853 — во львовской аптеке засветилась первая керосиновая лампа, которую сконструировали Й. Зег, И. Лукасевич, А. Братковский;
- 1917 год — киевляне свергли памятник Столыпину на нынешнем Майдане Незалежности;
- 1922 год — в Киеве создали театр-студию "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко);
- 1990 год – Эстония заявляет о начале подготовки выхода из состава СССР;
- 1991 год — кардинал Мирослав Любачевский вернулся из Рима во Львов и занял престол Верховных архиепископов Львовских;
- 2014 год — в Харькове впервые прозвучала песня о Путине (Путин — х***о!).
Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 марта
Каковы сегодня именины: Зосим, Алексей, Виктор, Макар, Павел, Парфен, Патрикий.
30 марта родились:
- 1892 год – польский и украинский математик, профессор Стефан Банах (Гречек);
- 1894 год – украинский астроном Николай Барабашов;
- 1963 — украинский футболист ("Динамо" Киев), трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА (1986), серебряный призер чемпионата Европы (1988), Олимпийский чемпион (1988), чемпион Италии ("Сампдория") и Шотландии ("Глазго" Рейнджерс), тренер (Динамо Киев) Алексей Михайличенко;
- 1986 год – испанский футболист, один и лучших защитников мира Серхио Рамос.