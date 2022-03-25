Китай готовий на конструктив для повернення миру в Україну - Сі Цзіньпін

Китай готовий на конструктив для повернення миру в Україну - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін також наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори.

Китай готовий відігравати конструктивну роль для повернення миру в Україну.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, пише Сіньхуа.

Сі Цзіньпін також наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання.

Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу, й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін. У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.

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