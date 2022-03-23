Китай виступив проти виключення Росії з G20

Європейські лідери можуть відмовитись від зустрічі з Путіним у форматі G20.
Китай у середу, 23 березня, став на захист Москви, назвавши РФ "важливим членом" G20 та відмовився виключити країну-агресорку з цієї організації.
Про це повідомляє Reuters.
Деякі країни світу просять виключити Росію з G20, проте Китай заявив, що він проти цього та вважає агресора "важливим членом" організації.
Відомо, що Путін хоче взяти участь у зустрічі G20, яка повинна відбутись наприкінці 2022 року в Індонезії. Проте через присутність російського диктатора на цю зустріч можуть не приїхати представники багатьох європейських держав.
Нагадаємо, Україна чекає на участь Китаю у стримуванні агресивних дій Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в ОПУ сподіваються на розмову голови держави Володимира Зеленського з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.
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