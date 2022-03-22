В Офісі президента чекають на розмову Зеленського з лідером Китаю

В Офісі президента чекають на розмову Зеленського з лідером Китаю

В ОПУ мають надію, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні війни в Україні.

Україна чекає на участь Китаю у стримуванні агресивних дій Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в ОПУ сподіваються на розмову голови держави Володимира Зеленського з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав на сторінці у Twitter.

"І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна", - йдеться у повідомленні Єрмака.

Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент Китаю Сі Цзіньпін провели 18 березня відеорозмову, яка тривала дві години. Під час перемовин, зокрема, лідери двох країн обговорили розв'язану Росією війну в Україні. Це сталося за кілька днів після того, як у США припустили, що КНР може надати Росії військову та фінансову допомогу, яку РФ просила для війни в Україні. Чи зміг Байден переконати Сі Цзіньпіна не допомагати Росії - читайте ТУТ.

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