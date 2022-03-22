Ворог готується до чергової хвилі наступу, але має проблеми з особовим складом – Маляр

Росія намагається поповнити свої сили за рахунок того, "щоби втягнути Білорусь у ці речі", сказала заступниця міністра оборони.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що російська армія намагається зараз перегрупувати свої війська і готується до чергової хвилі наступу, щоб просуватися вглиб території держави.

Про це вона сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Також читайте Арестович розповів, якою є ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України

"Ми зараз спостерігаємо з вами період, коли ворог намагається перегрупувати свої війська. Частину військ він стягує до кордонів України і, очевидно, не полишає своїх планів та готується до чергової хвилі наступу, щоб просуватися вглиб території. Але ми з вами також спостерігаємо проблеми, з якими стикаються війська Російської Федерації. Ключова проблема у них – з особовим складом", – зазначила заступниця міністра.

Вона нагадала, що зараз в РФ вимушені навіть організувати приховану мобілізацію своїх сил.

"І російське суспільство таке суперечливе: з одного боку, вони практично там у повній більшості підтримують війну в Україні, яку вони називають "операцією". Але так само вони всі бояться мобілізації або призову, тому що в них з 1 квітня призов починається весняний. Вони бояться, щоб їх скеровували до України. Вони не хочуть, щоб їхні діти, сини, чоловіки тут гинули. Тому ось цей страх внутрішній якраз ускладнює процес формування, поповнення особового складу", – пояснила Маляр.

Поповнити особовий склад РФ хоче за рахунок військ Білорусі

Вона зазначила, що саме тому Росія зараз намагається втягнути у війну Білорусь.

Також читайте Військовий експерт розповів про два напрямки нападу Білорусі на Україну

"Тому ми з вами також бачимо, що Російська Федерація намагається поповнити ці сили за рахунок найманців з інших країн, за рахунок того, щоби втягнути Білорусь у ці речі. І тому зараз якраз відбувається цей процес, коли Росія всіляко шукає, яким чином поповнити особовий склад", – додала заступниця голови Міноборони.

В РФ також проблеми з логістикою, пальним і пораненими

"Ми також спостерігаємо зараз, що в них є проблеми з логістикою, тиловим забезпеченням – це проблеми з провіантом (харчуванням), з пальним, з тим, щоб ремонтувати техніку. І в них є серйозні проблеми з їхніми пораненими, тому що в них не відпрацьована система рятування цих людей з бою. Там висока смертність поранених. Вони для них фактично – це не настільки важливі питання, між іншим", – розповіла Маляр.

Вона зазначила, що проблеми, з якими стикнувся ворог, фактично для України зараз очевидні.

"Але ми не повинні розслаблятися, тому що ворог не полишає свої цілі і ми бачимо, що в багатьох містах тривають на сьогодні бої, які ми героїчно тримаємо, але це дуже складна ситуація", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше 22 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти деморалізовані та часто відмовляються від бойових дій в Україні.