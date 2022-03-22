В Офисе президента ждут разговора Зеленского с лидером Китая

В ОПУ надеются, что Пекин сыграет важную роль в завершении войны в Украине.

Украина ожидает участия Китая в сдерживании агрессивных действий России. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ОПУ надеются на разговор главы государства Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на странице в Twitter.

"И Киев надеется, что Пекин сыграет важную роль в завершении этой войны. Мы ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина", — говорится в сообщении Ермака.

Напомним, президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин провели 18 марта видеоразговор, длившийся два часа. В ходе переговоров, в частности, лидеры двух стран обсудили развязанную Россией войну в Украине. Это произошло через несколько дней после того, как в США предположили, что КНР может предоставить России военную и финансовую помощь, которую РФ просила для войны в Украине. Смог ли Байден убедить Си Цзиньпина не помогать России – читайте ЗДЕСЬ.

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