Китай выступил против исключения России из G20

Китай выступил против исключения России из G20

Европейские лидеры могут отказаться от встречи с Путиным в формате G20.

Китай в среду, 23 марта, встал на защиту Москвы, назвав РФ "важным членом" G20 и отказался исключить страну-агрессора из этой организации.

Об этом сообщает Reuters.

Некоторые страны мира просят исключить Россию из G20, однако Китай заявил, что он против этого и считает агрессора "важным членом" организации.

Известно, что Путин хочет принять участие во встрече G20, которая должна пройти в конце 2022 года в Индонезии. Однако из-за присутствия российского диктатора на эту встречу могут не приехать представители многих европейских государств.

Напомним, Украина ожидает участия Китая в сдерживании агрессивных действий России. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ОПУ надеются на разговор главы государства Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.

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