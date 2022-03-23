Тростянецька громада на Сумщині у вогні і диму: окупанти катують людей

За останні дві доби росіяни викрали останню в Тростянці «швидку», пожежну, шкільний автобус і з десяток цивільних авто.

У вогні і диму Тростянецька громада на Сумщині. Третю добу там тривають запеклі бої. Вночі на одному підприємстві там розпочалася масштабна пожежа.

Про це йдеться в ТСН.

Через вуличні бої та артобстріли її неможливо загасити. Містян закликають не виходити на вулиці. Крім того в місті пошкоджено газопровід, немає електроенергії.

За останні дві доби росіяни викрали останню в Тростянці «швидку», пожежну, шкільний автобус і з десяток цивільних авто. Вони не дають ховати померлих, а напередодні - розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні, а у сусідньому селі Боромля – катували місцевого підприємця - зламали щелепу, виламали палець, та пограбували.

За три доби зеленим коридором потерпілого вдалося доправити до Сумської обласної лікарні. «Майже годину били, зламали челюсть, голову десь разів десять. Мені ще палець віддрізали, намагались, а тоді зламали. Ненормальні люди», - розповідає чоловік.

"Та велика пожежа, яка відбувається в Тростянці – її неможливо так само загасити, бо тривають бої – неможливо туди дістатися ДСНС пожежникам. І це все для нас велика трагедія і ми розуміємо, що Тростянець сьогодні потерпає найбільш від агресії і знущань, тих дій російських військових», - зазначив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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