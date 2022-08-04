ВСУ отразили штурм оккупантов под Песками — Генштаб

Российские оккупанты получили по зубам от ВСУ в Донецкой области.
Они пытались штурмовать в районе Песков.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово — Пески и Веселое — Пески, успеха не имел, отошел ", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в Чернобаевке был уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота россиян. Полный объем вражеских потерь доразведывается.
Ранее сообщалось, что ВСУ захватили "тиктокеров" Кадырова под Соледаром.
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