Актуальна мапа бойових дій від розвідки Британії: що змінилося на фронтах

Станом на 4 серпня російська війська намагаються продовжувати наступ на сході України.

Тим часом Збройні Сили України просуваються на південному фронті, активно звільняючи населені пункти від загарбників.

Про це свідчить нова мапа актуальних бойових дій, опублікована на офіційній сторінці Міністерства ооборони Британії.

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Відповідно до даних британської розвідки, окупанти намагаються проводити наступальні дії на трьох напрямках:

Харківській,

Луганській,

Донецькій областях.

Російські війська продовжуть обстрілювати населені пункти та позиції українських захисників по всій лінії фронту, застосовуючи усе озброєння, що мають. Ворог здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають. Також окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч ЗСУ та відійшли. Окрім цього, ворог вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId



#StandWithUkraine pic.twitter.com/bLRQsHczKa — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 4, 2022

Згідно з опублікованою мапою, російська армія зосереджує угрупування військ на півдні: поблизу Херсона, Нової Каховки, Мелітополя та Бердянська. А також угрупування військ сконцентровано на Донбасі та поблизу українського кордону.

Водночас українські війська роблять спроби контрнаступу на Херсонському, Запорізькому та Харківському напрямках. На Херсонщині активно звільняють населені пункти від окупантів.

Як повідомляли раніше, російські війська останніми тижнями стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході. Зокрема, Херсонській та Запорізькій областях вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб.

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