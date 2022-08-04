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Украинские войска освободили два села в Донецкой области

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Украинские войска освободили два села в Донецкой области

Фото: ТСН.ua

Украинские военные в течение недели освободили два села в Донецкой области – Мазановку и Дмитровку.

ВСУ также продвинулись в глубину обороны российских войск в Донецкой области.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал на брифинге 4 августа.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта — Мазановка и Дмитровка", — сказал Громов.

Напомним, утром Генштаб сообщил, что украинские защитники отразили вражеский штурм под Песками Донецкой области.

Заметим, как заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, цель всех наступлений российских войск в Донецком и Луганском направлениях – заставить Украину перебросить туда резервы, чтобы не перекидывать их на направление настоящей опасности.

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