У Харкові окупанти вдарили касетними снарядами по мирних мешканцях

У Харкові росіяни знову обстріляли Салтівський район, є загиблий та поранений.

О сьомій ранку рашисти поцілили в двір багатоповерхівки, а згодом - влучили біля автобусної зупинки, йдеться в ТСН.

У житловому будинку, куди поцілив снаряд десятки побитих вікон, пошкоджені автомобілі. Поранення отримав чоловік, який під час прильоту виходив з під’їзду: збирався їхати на роботу. З уламковими пораненнями його забрали до лікарні.

«Вилучили систему залпового вогню «Ураган», двигун безпосередньо. Повилучали ще елементи. Обстріляли сьогодні зранку Салтівку касетами бойовими елементами», - розповідає старший сапер відділення піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Харківській області Микола Тимошенко.

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Уламки снаряду розлетілися на десятки метрів, його двигун влетів у землю вглиб на 5 метрів. Його відкопували екскаватором.

Ще один російський боєприпас розірвався поблизу транспортної зупинки. Не дочекавшись свого автобусу, на місці загинув 71-річний чоловік. У водоканалі повідомили, що то їхній працівник, лагодив мережі останні 30 років, виходив на роботу і під час війни.

Саме по зупинках на Салтівці орки цілять вже утретє. 20 липня під час обстрілу загинуло літнє подружжя та 13-річний підліток. Світлина батька, який кілька годин сидить біля загиблого сина, тоді облетіло Мережу. Місцеві бояться, але від поїздок відмовитися не можуть.

Обстрілювати Салтівку рашисти почали з першого дня повномасштабного вторгнення - це найближчий район до російського кордону. До війни тут мешкали понад триста тисяч людей. Нині ж переважна більшість виїхала, а Салтівка стала районом-привидом. Рашисти зруйнували тут 70% житлових будинків.

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