Ексголову Держрезерву судитимуть за розтрату 10 млн грн бюджетних коштів

У необгрунтованому використанні майже 10 млн грн бюджетних коштів звинувачують ексголову Держрезерву.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Працівниками Офісу скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державного агентства резерву України за фактом службової недбалості.

"Розслідуванням встановлено, що колишній голова Держрезерву України у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та поставку до державного резерву наднормових тонн моторної оливи, дозволу на фінансування яких не було", - зазначають фахівці.

Нагадаємо, у Києві арештували майно в криптовалютних шахраїв. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.

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