Найбільшим постачальником озброєння для української армії була Росія - Жданов

Більше за все зброї Україні “передали” самі російські окупанти, які кидали свої танки та тікали з поля бою.
Крім міжнародних партнерів Україні систематично зброю надає Росія, яка кидає свою техніку, отримуючи “на горіхи” від українських військових.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Найбільшим постачальником озброєння для української армії до червня була Російська Федерація. Здебільшого за рахунок захоплення трофейної техніки. Починаючи з нашої знаменитої тракторної бригади, яка тракторами витягувала техніку, яку кинули окупанти”, - розповів Олег Жданов.
Нагадаємо, що на Сумщині через обстріли армії РФ вигоріло понад 20 гектарів пшениці.
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