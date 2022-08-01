Найбільшим постачальником озброєння для української армії була Росія - Жданов

Більше за все зброї Україні “передали” самі російські окупанти, які кидали свої танки та тікали з поля бою.

Крім міжнародних партнерів Україні систематично зброю надає Росія, яка кидає свою техніку, отримуючи “на горіхи” від українських військових.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Також читайте Скандал у Кропивницькому: під час тривоги хлопця не хотіли пускати до укриття й обізвали боягузом

“Найбільшим постачальником озброєння для української армії до червня була Російська Федерація. Здебільшого за рахунок захоплення трофейної техніки. Починаючи з нашої знаменитої тракторної бригади, яка тракторами витягувала техніку, яку кинули окупанти”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що на Сумщині через обстріли армії РФ вигоріло понад 20 гектарів пшениці.

Читайте також: