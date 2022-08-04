Мирні переговори: у Зеленського розповіли вимоги Росії до України

Росія висуває Україні дві вимоги - це часткове перемир'я та фіксація нової лінії розмежування.

Зараз Росія вимагає мирних переговорів з Україною, оскільки розуміє, що після того, як ЗСУ надійде більше західної зброї, то у Кремлі можуть зменшитись апетити.

Про це "24 каналу" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента наголосив, що окупанти зараз перебувають на піку своїх можливостей, а тому вони якомога швидше хочуть закінчити цей етап війни та укласти умовне перемир'я.

"Сьогодні вони хочуть ультимативно зафіксувати статус-кво. Домовитися з нами про часткове перемир'я і зафіксувати нову лінію розмежувань - Мінськ-3", - пояснив Подоляк.

Подоляк додав, що зараз у російської армії все ще є достатній ресурс для продовження війни, проте після надходження до України більше західної зброї, у РФ зменшаться апетити.

Нагадаємо, резидент України Володимир Зеленський розповів, що переговори з Росією зараз схожі не на діалог, а на ультиматуми з боку РФ. Росіяни пропонують українцям забути, що в нас є своя земля, свій прапор та історія.

Раніше речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова погодитися на мирні переговори з Україною. Пєсков заявив, що нібито РФ готова до врегулювання "української проблеми", якщо Україна виконає вимоги Кремля.

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