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Гаага будет добиваться от ЕС отмены санкций против РФ: в чем причина

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Гаага будет добиваться от ЕС отмены санкций против РФ: в чем причина

Фото: Associated Press

Нидерландский город Гаага заявил, что будет просить временного освобождения от санкций ЕС против России до 1 января 2023 года.

Это связано с тем, что в Гааге пытаются вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".

Об этом пишет Reuters.

Санкции, введенные Европейским Союзом против России после ее вторжения в Украину, обязывают правительства и другие государственные органы прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает, что он должен найти нового поставщика газа.

"Индивидуальные переговоры с поставщиками обязательно приведут к соглашению, но не раньше окончательного срока — 10 октября. Мы будем просить освобождение от нашей текущей договоренности до 1 января 2023 года, чтобы обеспечить безопасность поставок и содействовать переговорам", — написала в письме городскому совету олдермен Саския Бруинс.

По словам Бруинс, она уверена, что отсрочка будет разрешена, поскольку Гаага выполнила условие проведения своевременного тендера без положительного результата.

Она добавила, что любой новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешняя договоренность города с "Газпромом".

Ранее стало известно, что Норвегия взяла на себя лидерство в поставках природного газа в Европу, сдвинув Россию.

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