Россия собирается выкачивать нефть в Африке

После визита делегации Судана в Москву, который проходил 17-19 августа, стало известно, что правительство африканской страны приняло решение предоставить России доступ к дополнительным месторождениям нефти.

Об этом сообщает Sudan Tribune.

"Мы обсуждали предложение "Зарубежнефти" по инвестициям в Судан. Ранее мы предоставляли несколько нефтяных блоков для разработки, а теперь добавили еще больше в регионах с газовым и нефтяным потенциалом", — сказал представитель министерства нефти Судана аль-Тахир Абуль-Хасан.

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Чиновник африканской страны также сообщил, что суданское правительство намерено до октября передать России информацию, необходимую для изучения этих регионов.

Военное правительство в Хартуме в целом расширило двусторонние отношения с Россией, которая вовсю пытается укрепить политическое и экономическое сотрудничество и усилить влияние в Африке после введения против нее международных санкций из-за военного вторжения в Украину.

Напомним, РФ может использовать нефтяной терминал в Египте для снабжения своей нефти иностранным покупателям.

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