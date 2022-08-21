Росія збирається викачувати нафту в Африці

Після візиту делегації Судану до Москви, який відбувався 17-19 серпня, стало відомо, що уряд африканської країни ухвалив рішення надати Росії доступ до додаткових родовищ нафти.

Про це повідомляє Sudan Tribune.

"Ми обговорювали пропозицію “Зарубежнефти” з інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька нафтових блоків для розробки, а тепер додали ще більше в регіонах з газовим та нафтовим потенціалом", – сказав представник міністерства нафти Судану аль-Тахір Абуль-Хасан.

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Чиновник африканської країни також повідомив, що суданський уряд має намір до жовтня передати Росії інформацію, необхідну для вивчення цих регіонів.

Військовий уряд у Хартумі загалом розширив двосторонні відносини з Росією, яка щосили намагається зміцнити політичну та економічну співпрацю та посилити вплив в Африці після запровадження проти неї міжнародних санкцій через військове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, РФ може використовувати нафтовий термінал у Єгипті для постачання своєї нафти іноземним покупцям.

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