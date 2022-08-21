"Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть": Зеленський прокоментував перемогу Усика

Перемогу українського боксера Володимир Зеленський назвав важкою, але дуже потрібною.
Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика, який переміг у реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.
Вітання опубліковане на офіційному профілі Зеленського у Twitter.
"Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!" - написав президент.
Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА @usykaa!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2022
Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!
Перемогу українського боксера Володимир Зеленський назвав важкою, але дуже потрібною.
Нагадаємо, володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик присвятив перемогу у реванші з Ентоні Джошуа українському народу та ЗСУ.
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