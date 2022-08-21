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"Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть": Зеленський прокоментував перемогу Усика

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"Усі, хто козацького роду, свого не віддадуть": Зеленський прокоментував перемогу Усика

Фото: Associated Press

Перемогу українського боксера Володимир Зеленський назвав важкою, але дуже потрібною.

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика, який переміг у реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.

Вітання опубліковане на офіційному профілі Зеленського у Twitter.

"Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!" - написав президент.

Перемогу українського боксера Володимир Зеленський назвав важкою, але дуже потрібною.

Нагадаємо, володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик присвятив перемогу у реванші з Ентоні Джошуа українському народу та ЗСУ.

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