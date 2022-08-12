Україна відновила транспортування нафти до Словаччини та Угорщини

"Укртраснафта" запевняє, що продовжує виконувати свої договірні зобов’язання.

Транзит нафти українською гілкою нафтопроводу "Дружба" до Угорщини та Словаччини відновлений.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

У компанії підтвердили, що раніше зупинили транзит російської нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у зв’язку з несплатою російською "Транснєфтью" авансового платежу за транспортування нафти.

"Договір між "Укртранснафтою" та "Транснєфтью" про надання послуг з транспортування передбачає перекачку нафти за 100% попередньою оплатою. Тож транспортування можливе лише за умови попередньої оплати таких послуг", – йдеться в повідомленні.

Оскільки від "Транснєфті" не надійшли кошти, угорська нафтова компанія MOL оплатила ці кошти. Після цього було відновлено транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу.

"Наразі Укртранснафта не має інформації про оплату транзиту від Чехії. "Укртранснафта" не отримала офіційного листа від "Транснєфті" щодо того, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні", – зазначають у компанії.

"Укртраснафта" запевняє, що продовжує виконувати свої договірні зобов’язання.

Раніше повідомлялося, що Росія захопила родовища нафти, газу й золота в Україні на понад $12 трлн.

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