В США поставляют российскую нефть, несмотря на санкции

В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в США в мае прибыли танкеры с российской нефтью.

После вторжения в Украину и санкций США и ЕС, трейдеры пытаются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее поступление. Ее прячут в смешанных продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Танкеры с нефтью прибыли в США через Суэцкий канал через Атлантический океан из нефтеперерабатывающих заводов Индии. Вероятно, так трейдеры пытаются скрыть происхождение нефти, чтобы ввозить ее и дальше, после введенных санкций, пишет издание.

В марте США запретили импорт сжиженного газа, каменного угля, нефти и продуктов нефтепереработки из России. Но эти ограничения могут бездействовать, если продукт имеет смешанное происхождение.

Управление по контролю за иностранными активами США обычно устанавливает, что товар происходит из определенной страны, если на 25% или более состоит из добытого в ней сырья. Непонятно, было ли сделано исключение для нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива и бензина.

Таким образом, трейдеры нефти теоретически могут завозить российские энергоносители и дальше, если они были изготовлены в не подсанкционной стране и были переработаны в дизель, керосин, химикаты и т.д.

По данным трекеров, один из танкеров, прибывший 22 мая в Нью-Йорк, отправился из индийского порта Сикка еще 21 апреля без указания конкретного места назначения.

Напомним, в ЕС договорились ввести запрет на экспорт российской нефти. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"Единство. Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – отметил Мишель.

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