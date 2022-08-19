Цены на газ в Европе бьют исторические рекорды — Bloomberg

На этой неделе цены на будущие поставки природного газа в Европе впервые с марта установили рекорд.

Европейские государства уже разрабатывают планы экономии газа, готовясь к зиме, и пытаются накопить как можно больше топлива в хранилищах. При этом все равно остается угроза необходимости введения ограничений на потребление газа.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Европейские фьючерсы на природный газ продолжили рост до рекордного уровня на фоне углубляющегося в регионе кризиса энергоснабжения и признаков, что горючее становится слишком дорогим для промышленного использования и производства энергии", — отмечает издание.

В частности, цена стандартного контракта выросла на 6,7%, достигнув 241 евро за Мегаватт\час. Это дороже предыдущего рекорда, установленного в начале марта, когда российское вторжение в Украину шокировало рынки.

Цены сейчас примерно в 11 раз выше, чем обычно бывают в этот период года. Расходы растут для домохозяйств и бизнесов, которые сталкиваются с худшей инфляцией в течение нескольких десятилетий.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ключевые потребители российского газа в ЕС готовятся к тому, чтобы избавиться от зависимости от него, однако для этого нужно время.

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