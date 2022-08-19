Цього тижня ціни на майбутні поставки природного газу у Європі вперше від березня встановили рекорд.
Європейські держави вже розробляють плани економії газу, готуючись до зими, й намагаються накопичити якомога більше пального у сховищах. Водночас однаково залишається загроза необхідності запровадження обмежень на споживання газу.
Про це пише Bloomberg.
"Європейські ф’ючерси на природний газ продовжили зростання до рекордного рівня на тлі кризи енергопостачання, яка поглиблюється у регіоні, та ознак, що пальне стає надто дорогим для промислового використання та виробництва енергії", - зазначає видання.
Зокрема, ціна стандартного контракту зросла на 6,7%, досягши 241 євро за Мегаватт\годину. Це дорожче, ніж попередній рекорд, встановлений на початку березня, коли російське вторгнення до України шокувало ринки.
Ціни зараз приблизно в 11 разів вищі, ніж вони зазвичай бувають у цей період року. Витрати зростають для домогосподарств та бізнесів, які стикаються із найгіршою інфляцією за кілька десятиліть.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ключові споживачі російського газу в ЄС готуються до того, щоб позбутися залежності від нього, проте для цього потрібен час.
Читайте також: