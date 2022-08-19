Цього тижня ціни на майбутні поставки природного газу у Європі вперше від березня встановили рекорд.

Європейські держави вже розробляють плани економії газу, готуючись до зими, й намагаються накопичити якомога більше пального у сховищах. Водночас однаково залишається загроза необхідності запровадження обмежень на споживання газу.

Про це пише Bloomberg.

Також читайте Якщо Росія зупинить постачання газу до Німеччини, запасів вистачить на декілька місяців

"Європейські ф’ючерси на природний газ продовжили зростання до рекордного рівня на тлі кризи енергопостачання, яка поглиблюється у регіоні, та ознак, що пальне стає надто дорогим для промислового використання та виробництва енергії", - зазначає видання.

Зокрема, ціна стандартного контракту зросла на 6,7%, досягши 241 євро за Мегаватт\годину. Це дорожче, ніж попередній рекорд, встановлений на початку березня, коли російське вторгнення до України шокувало ринки.

Ціни зараз приблизно в 11 разів вищі, ніж вони зазвичай бувають у цей період року. Витрати зростають для домогосподарств та бізнесів, які стикаються із найгіршою інфляцією за кілька десятиліть.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що ключові споживачі російського газу в ЄС готуються до того, щоб позбутися залежності від нього, проте для цього потрібен час.

Канада надасть Україні 350 мільйонів доларів на газ для опалювального сезону