ЄС може пом'якшити санкції проти російських банків - Reuters

Причиною такого рішення називають критику з боку африканських лідерів щодо негативного впливу санкцій на торгівлю та посилення дефіциту продуктів, який спричинений вторгненням Росії до України та блокуванням нею портів у Чорному морі.

Європейський союз має намір змінити свої санкції проти Москви, дозволивши розморозити деякі кошти провідних російських банків, які можуть знадобитися для усунення перешкод у світовій торгівлі продовольством і добривами.

Як повідомляє Reuters з посиланням на проєкт відповідного документа, таке рішення може бути ухвалене вже завтра, 20 липня.

Згідно зі зміненим положенням, країни ЄС зможуть розморозити раніше заблоковані активи, які належать провідним російським кредиторам: ВТБ банку, Совкомбанку, Новікомбанку, банку "ФК "Открытие", ВЭБ банку, Промсвязьбанку та банку "Росія".

Згідно з новими змінами до антиросійських санкцій, для найбільшого російського банку - Сбербанку, активи якого заморожені, також зроблять виняток у сфері ресурсів, необхідних для торгівлі продуктами харчування.

У проекті документа говориться, що гроші можуть бути виділені "після визначення, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, включаючи пшеницю та добрива".

Як пише Reuters з посиланням на європейських чиновників, відповідно до переглянутих санкцій, ЄС також планує сприяти експорту продовольства з російських портів, які трейдери припинили обслуговувати після санкцій ЄС.

Варто зазначити, що нещодавно розгорівся скандал навколо російської турбіни до газогону "Північий потік-1". ЇЇ після ремонту через тиск Німеччини Канада вирішила повернути.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено шість, на черзі сьомий пакет.

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