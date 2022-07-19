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У Канаді почали збирати кошти на Bayraktar для українських військових

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У Канаді почали збирати кошти на Bayraktar для українських військових

Фото: commons.wikimedia.org

Безпілотник хочуть передати ЗСУ до Дня Незалежності 24 серпня.

У Канаді розпочався збір добровільних внесків для купівлі турецького ударного оперативно-тактичного безпілотного літального апарата з великою тривалістю польоту Bayraktar для Збройних сил України.

Коштів збирають на платформі Uhelpukraine.org.

Організувала збір коштів некомерційна організація українсько-канадських волонтерів UhelpUkraine.

"У всьому світі наші союзники в Литві, Україні та Польщі зібрали мільйони доларів для забезпечення та проведення закупівель відомого безпілотника Bayraktar. Канадцям час активізуватися і зробити те саме", — зазначили організатори збору.

Ініціатори планують зібрати 7 мільйонів канадських доларів. Вони хочуть передати безпілотник ЗСУ до Дня Незалежності 24 серпня.

Наразі ініціатори зібрали 12,450 тисяч доларів.

Нагадаємо, норвежці, услід за литовцями та поляками, вирішили зібрати гроші на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України. Подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві. Литва зібрала гроші на 1 байрактар ​​за три дні, Польща – на 3 байрактари, а Україна – на 3 байрактари за кілька днів.

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