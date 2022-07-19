Оборудка на 45 млн грн: в Одесі викрили держреєстратора-махінатора

В Одеській області державного реєстратора викрили на махінаціях з нерухомістю.

Один із працівників комунального підприємства Одеси навесні 2019-го перереєстрував майно з держпідприємства "Чоразморшлях" на підставних осіб. За висновками експертизи, реєстратор завдав збитків державі на загальну суму понад 45 мільйонів гривень.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що будівлі та споруди розташовані в історичному центрі Одеси. Їхня загальна площа понад 1000 квадратних метрів. Нині, за рішенням суду, знову перебувають у державній власності.

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовець у змові зі своїми спільниками - іншими фігурантами кримінального провадження, сприяв незаконному привласненню об’єкту державної власності на десятки мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі реєстратору повідомлено про підозру за статтею "несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчинена повторно та яка заподіяла значну шкоди".

Як повідомлялося, СБУ заблокувала корупційну схему, яку організував керівник стратегічного держпідприємства НААН України. За хабар директор незаконно передавав у користування майно, а також виробничі та складські приміщення де зберігалися стратегічно важливі запаси урожаю.

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