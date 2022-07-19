Отримав повістку і ухилявся від військової служби: на Прикарпатті судитимуть мешканця Дніпропетровщини

В Івано-Франківській області за ухилення від призову судитимуть мешканця Дніпропетровщини.

Зазначається, що 31-річний чоловік у кінці березня переїхав на Прикарпаття. Він є військовозобов’язаним, а тому отримав повістку. Втім, відмови вся від призову на службу під час загальної мобілізації в період воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Івано-Франківська.

Прти чоловіка порушили кримінальне провадження. Втім, зловмисник переховувався від органів досудового розслідування. Правоохоронцям вдалось розшукати та затримати його 7 липня на Дніпропетровщині.

"За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 31-річного мешканця Дніпропетровської області за фактом ухилення від призову на військову службу", - йдеться у повідомленні.

Наразі розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо ухилянта прокурори передали до суду.

Як повідомлялося, троє львів'ян організували схему нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку до Республіки Польща. Для цього мешканці Львова за 6 тисяч доларів США вносили дані військовозобов’язаного чоловіка до інформаційної бази даних "Шлях", що дозволяє безперешкодно виїжджати за кордон в умовах воєнного часу.

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