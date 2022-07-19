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На Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових

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На Харківщині росіяни обладнали морг для своїх військових

Фото: Associated Press

Українські військові вправно знищують російських окупантів.

Зокрема, свідчать про це морги, які росіяни облаштовують на тимчасово захоплених територіях. Один з'явився в окупованому селищі Борова в Харківській області

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

"На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових", - йдеться в повідомленні.

До моргу росіяни звозять своїх військових, знищених ЗСУ. Кількість трупів постійно зростає, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдатів в боях як в сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

Як повідомлялося, окупанти заради постановочного сюжету вбили чотирьох мирних мешканців. У Миколаївській області знімальна група пропагандистського ЗМІ з'явилася на місці обстрілу миттєво, щоб звинуватити ЗСУ. На околиці міста Снігурівки Миколаївської області окупанти обстріляли приватний будинок, убивши 4 людей. Російські пропагандисти одразу звинуватили в обстрілі Збройні сили України. 

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