Жданов: Росія створила "шлункові батальйони" на старій техніці

Експерт розповів, що у росіян закінчилася сучасна військовв техніка, але замінити її нічим.

Російська армія уже не має сил і засобів для наступальних операцій, а тому переходить на старе радянське озброєння і бере до своїх лав аби-кого.

Про це в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Російські окупанти видихнулися у плані наступального потенціалу. У плані оборонного потенціалу вони дуже сумніваються у своїй здатності вистояти, якщо ЗСУ підуть у наступ. Відбувається перезбалансування – у протилежний бік", – каже експерт.

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За його словами, якщо Українах починали війну практично зі старим радянським озброєнням, кількістю штату мирного часу, і наші запаси дуже швидко почали закінчуватися, то тепер Росія переходить на старе радянське озброєння і збирає "шлункові батальйони".

"Це термінологія часів Другої світової. У Гітлера називали останню хвилю мобілізації "шлунковими батальйонами", бо вони найбільше страждали хворобами шлунку, споживаючи у польових умовах армійську їжу. Ці дядьки, яких показує російське телебачення, мої ровесники. Мені вже за 50-т. Так це ж деградація особового складу. Це не кадрові військові - молоді хлопці-контрактники, які добре навчені і служать не перший місяць чи рік. А якщо мають бойовий досвід участі у збройних конфліктах – то це ж взагалі безцінно. А полк Собяніна - це черговий шанс позбавити Москву від бомжів", – зазначає Жданов.

Також експерт розповів, що у росіян закінчилася сучасна військовв техніка, але замінити її нічим.

"Росіяни кинулися знімати техніку зі складів зберігання. Там порушення умов зберігання призвело до того, що техніка не дожила до війни. Вона потребує фактично капітального ремонту. Вони у військових частинах збирають так звану техніку "третіх батальйонів". Це те, що у частинах зазвичай стоїть в очікуванні ремонту. Думали, що вона у кращому стані, але там – така ж "картина", – говорить Олег Жданов.

Раніше Жданов сказав, що ЗСУ не мають зброї, щоб дістати до Кримського моста.

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