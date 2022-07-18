Жданов вказав на стратегічну помилку України

На думку експерта, Україна не повинна сідати за стіл переговорів з РФ.

Питання щодо вивезення зерна з України в обсязі до 27 мільйонів тонн повинна вирішити глобальна міжнародна організація ООН.

Про це в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Ми припускаємося стратегічної помилки. Я не знаю, чому ми сідаємо за стіл переговорів безпосередньо з РФ. По-перше, не така вже й велика криза у зв'язку з нашим зерном. Якщо брати світовий валовий продукт, наші 27 млн тонн мають менше 1%. 7% світового валового продукту зернових йде на виробництво біопалива та спирту. Якщо генеральний секретар ООН так переймається кризою, то чому б не перерозподілити цей 1%", - зазначив Жданов.

Однак, з іншого боку, зернове питання - прямі функціональні обов'язки ООН. Саме ця організація має вирішувати кризові ситуації у світі.

На думку експерта, Україна не має сідати за стіл перемовин з Росією. Лише з ООН.

"ООН має знайти вирішення цієї проблеми. А ми даємо привід Росії викручувати нам руки щодо того, що вони готові піти на будь-які поступки, але на своїх умовах. Ми їм даємо до рук козир. Це – стратегічна помилка. Ми не повинні прямо розмовляти з РФ", - сказав Жданов.

Також він поставив ще одне запитання.

"Чиє це зерно? Держрезерву чи агрохолдингів? На сьогоднішній день інформації такої немає. Якщо це зерно належить агрохолдингам, то чому держава має вирішувати це питання? Адже вона отримає з цього лише податки", - зазначив експерт.

Раніше повідомляли, що експорт українського зерна може відновитися вже наступного тижня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.