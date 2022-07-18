Готується до відокремлення?: експерт пояснив заклик Кадирова про ППО для Чечні

ППО допоможе Кадирову отримати прикриття від повітряної загрози, якщо він надумає "кинути" Путіна і відокремитися від РФ.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірність, що найвірніший підлабузник Путіна, очільник Чечні Рамзан Кадиров готується до відокремлення від РФ.

На своєму Youtube-каналі Жданов прокоментував заклик Кадирова встановити ППО у горах Чечні.

"Керівник Чечні Рамзан Кадиров вимагатиме постачати додаткове ППО або посилити ППО в районі самої Чечні. Доволі дивна заява", – каже експерт.

Жданов вважає, що ця заява має більше політичного підґрунтя, ніж військового.

"Бо система ППО Російської Федерації побудована, вона діє. Єдине, що не можна перевірити її ефективність. Тут подвійні моменти - ефективності системи ППО Російської Федерації, бо з одного боку Росія клянеться, що вона там ледь не найбільш ефективна в світі й зіб'є всі ракети НАТО, які летітимуть. А з іншого боку, відповідно до заяв самих же окремих керівників регіонів Росії, щодо подій у Бєлгороді – там чомусь вона не змогла збити ракети "Точки-У", які прилетіли. Може саме через це Рамзан Кадиров просить розмістити в Чечні додаткову ППО", – пояснює військовий експерт.

Водночас, він не виключає ймовірності, що Кадиров, який має власну кишенькову армію, захоче посилити її далекобійними засобами протиповітряної оборони. У перспективі це допоможе Кадирову отримати прикриття від повітряної загрози, якщо він надумає "кинути" Путіна і відокремитися від РФ

"А може він уже зібрався відокремлюватися і тому йому потрібна окрема система ППО, щоб потім російська авіація знову не почала бомбити Грозний, як це було в період першої та другої чеченської кампаній. Тому доволі цікава заява і доволі незрозуміла", – підсумував Олег Жданов.

Нагадаємо, що Рамзан Кадиров попросив Кремль розмістити в Чечні системи протиповітряної оборони і назвав це "попереджувальним тактичним заходом".

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