"Вас совість не мучить?": експерт розкритикував переговори у Стамбулі щодо експорту українського зерна

Експерт, посилаючись на заяву генерального секретаря ООН, розповів, що нібито делегація України та Росії готові наступного тижня підписати документ щодо вивезення зерна із України в обсязі до 27 мільйонів тонн.

Таку заяву Жданов зробив в ефірі свого YouTube-каналу 16 липня.

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"Відповідно до заяви генерального секретаря ООН, переговорні групи України та Росії дуже сильно зблизилися, домовилися і наступного тижня готові підписати підсумковий документ щодо вивезення зерна із України в обсязі до 27 мільйонів тонн. На жаль, жодна зі сторін не розголошує подробиці - ні російська, ні українська, ні турецька, яка також брала участь у цих домовленостях. Є лише інформація, що Росія категорично наполягає на контролі, на допуску їх до погрузки, щоб вони могли контролювати погрузку на ці судна. І Росія висуває жорстку вимогу щодо тимчасового зупинення вогню хоча б на Херсонському напрямку. Навіть така інформація промелькнула", - сказав він.

За його словами, 27 мільйонів тонн зерна, які перебувають в Україні, складають менше 1% від загального світового ринку зерна, а розмови про те, що українське зерно спровокує продовольчу кризу - це "повний блеф і повна маніпуляція цифрами".

"Перше - чиє зерно? Якщо це зерно держрезерву, то це одне питання, це державне зерно. І тоді держава отримає гроші від його продажу. Якщо це зерно наших агротрейдерів, тоді чому держава так б'ється за зерно наших олігархів? Тим паче, що 27 мільйонів тонн зерна, які перебувають в Україні, складають менше 1% від загального світового ринку зерна. Тобто розмова про те, що наше зерно спровокує якусь там продовольчу кризу, - це повний блеф і повна маніпуляція цифрами. Щоб ви розуміли, у світі 7% світового обсягу зерна переробляється в спирт і біопаливо", - зауважив Жданов.

Військовий експерт закликав генерального секретаря ООН приїхати до України і відвідати міста, знищені Російською Федерацією.

"І якщо пан Гутерреш, генеральний секретар ООН, так сильно переймається про те, щоб хтось там не лишився голодним, то нехай він потурбується, щоб 1% із 7% не переробили в біопаливо чи спирт, а відправили замість того зерна, яке не може сьогодні вивезти Україна. І чому щойно питанння грошей, продаж зерна і постачання кудись, то пан Гутерреш тут перший. То він з путіним ручкається, то він готовий особисто приїхати до Стамбула на підписання підсумкового документа щодо домовленостей про вивезення зерна з України. А в мене питання: пан Гутерреш не хоче приїхати до Вінниці і взяти участь у похованні тих двох дітей, які загинули внаслідок ракетного удару? А він не хоче приїхати і відвідати лінію фронту, подивитися, які збитки? Що вчора в Дніпрі творилося, скільки вбитих, скільки поранених? Що в Харкові відбувається? Що в Миколаєві? Я щось не бачу тут емісарів ООН, які б будували містечка й табори для переселенців. Точно такі ж, які вони будують на Ближньому Сході, в Африці, з модульними будиночками, з наметовими містечками. Де емісари ООН, які роздають гуманітарну допомогу? Де волонтери ООН, які допомагають нашим громадянам дійти до укриттів під час повітряних тривог? А ось як вивозити зерно, там, де гроші, там ООН на передових позиціях", - додав він.

Також Жданов розкритикував українську делегацію, яка сіла за переговорний процес з делегацією країни-вбивці. Ба більше, він не розуміє, як після всього, що російські військові зробили в країні, учасники української делегації обнімаються та тиснуть один одному руки.

"І взагалі в мене є ще одне питання. А як після ракетних ударів по Вінниці, Кременчуку, Сиротиного Одеської області як наша переговорна група сідає за один стіл переговорів з російською стороною? Вам там совість не мучить? Чи про що ви там? За руки здоровкаєтеся з росіянами, обнімаєтеся? Обнімаю, цілую, тисну руку? Давайте домовимося, як вивозити зерно? От подумайте над цими питаннями і потрібно визначитися, ми або воюємо з Російською Федерацією, або ми вивозимо зерно. Тим паче, що наше зерно у продовольчій світовій економіці - менше 1%. І президент звертається про те, що в нас жертви, що в нас ракетні удари, а наша переговорна група вирішує питання вивезення зерна замість того, щоб вирішувати питання постачання боєприпасів, гуманітарної допомоги до України й інших питань, що пов'язані з фундаментом нашої перемоги в цій війні", - підсумував експерт.

Раніше повідомлялли, що експорт українського зерна може відновитися вже наступного тижня.

Українське зерно заблоковане Росією: ціна падає, як розраховуватися з пайовиками. Іван Чайківський у ТСН

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