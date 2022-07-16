Брітні Спірс вперше за довгий час заспівала і виконала легендарний хіт Baby One More Time

Вперше за дуже довгий час Брітні Спірс заспівала.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася відео, на якому акапела співає свій легендарний хіт 90-х Baby One More Time. Щоправда, лунає він у дещо іншій манері, ніж його звикли чути шанувальники.

Брітні Спірс (1998 рік) / Фото: Getty Images

Під відео Брітні поділилася сумною історією. Виявляється, вона хотіла перевидати свою знамениту композицію у новому звучанні. Про це зірка мріяла протягом 14 років. Втім, продюсери їй відмовили і надали команду з чотирьох дівчат, в якій була й її сестра. Ніхто з них, зазначила Спірс, навіть не намагався докласти зусиль, щоб допомогти записати пісню по-новому. Врешті, поділилася співачка, команда зробила 5-хвилинну версію чотирьох реміксів її пісень.

"Я попросила те, чого хотіла протягом 14 років – іншу версію Baby. Але команда продюсерів сказала ні, бо, бачите, у них, крім мене, є ще чотири артистки. Я хотіла зняти нову версію кліпу красиво, і щоб звук був новим. Але продюсери мені все зіпсували та присоромили. Вони змусили мене почуватися абсолютно ніким", - розповіла Брітні.

Вона додала, що її власна родина виставила її дурепою. Та, розвішуючи білизну вдома, артистка вирішила, що настав час, аби фани почули нову версію хіта:

"Я ділюся цим, тому що усвідомлюю свою любов і пристрасть до співу. Я не збираюся бути жертвою! Я впевнена, що ви, просунуті музиканти, вважаєте це жахливим чи поганим… Але, коли мені погано, мені краще. Ви кажете: "Зроби це зараз, після 14 років прохань та розмов"… Надто пізно. Як я сказала, вони зруйнували мене. Я гадала, що це буде типу "просіть і ви це отримаєте", але, все, що мені відповідали: "Сорі, мамо, ні". Вони стояли біля моїх дверей і сказали, що я не можу отримати ключі від машини, і сказали, що я не можу виїхати сама… "Вибач, мамо… ми повинні дотримуватися правил!". Вони змусили мене почуватися нікчемою ... кожен з них! Як я вже говорила раніше, вони відібрали мої права… Моя жіночість була зруйнована!" – поділилася з шанувальниками Брітні.

Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, що 13 листопада 2021 року суд припинив 13-річне опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою. Раніше батько артистки контролював її пересування та телефонні дзвінки. Брітні не могла навіть покинути будинок без супроводу співробітників спеціальної служби, які повідомляли про всі її пересування.

Брітні Спірс у 16 років / Фото: Getty Images

Окрім того, особисте життя зірки теж перебувало під суворим контролем – їй не дозволяли вагітніти, натомість, змусили поставити внутрішньо-маткову спіраль, аби вона не могла народити.

Брітні Спірс з батьком / Фото: Associated Press

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