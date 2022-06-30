Ніколи не були на роботі: у Полтаві у комунальному підприємстві "працевлаштували" домогосподарок мера

Ніколи не були на роботі: у Полтаві у комунальному підприємстві "працевлаштували" домогосподарок мера

У Полтаві комунальне підприємство працевлаштувало осіб.

Проте вони ніколи не були на своєму робочому місці, а у цей час працювали домогосподарками у маєтку міського голови та наближеної до нього особи.

Про це повідомляє СБУ в Полтавській області.

За даними слідства, комунальна організація працевлаштувала кількох осіб, проте вони ніколи не виконували своїх обов'язків та не з'являлись на робочому місці. Натомість ці люди працювали домогосподарками у маєтку міського голови Полтави та наближеної до нього особи.

"Внаслідок нарахування та виплати заробітної плати особам, які не виконували свої робочі обов’язки і не з’являлися на робочих місцях, було завдано збитки громаді у розмірі понад півмільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

СБУ за цим фактом відкрила кримінальні провадження проти посадовців міської ради.

"Чотирьом особам, які були задіяні у схемі, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану, двом з них також повідомлено про підозру у службовому підробленні (ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві суд виніс вирок у справі про "нюдси" за донати.

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