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Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами будинків опинилися люди (відео, фото)

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Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами будинків опинилися люди (відео, фото)

Фото: Associated Press

Російські війська не припиняють спроб наступу та обстрілів Слов'янська в Донецькій області.

Вдень 19 липня російські окупанти обстріляли місто. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено домівки мирних мешканців.

Про це повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, під завалами житлових будинків опинилися люди. Крім того, є поранені.

"Було чотири вибухи, багато будинків пошкоджено. Під завалами опинились люди. Є поранені", - розповів Лях.

Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.
Як повідомлялося, російські окупанти вдень 19 липня знову обстріляли Краматорськ - вдарили по центральній частині міста. До слова, напередодні,18 липня під ворожим вогнем також була промзона міста.

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