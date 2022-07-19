Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами будинків опинилися люди (відео, фото)

Російські війська не припиняють спроб наступу та обстрілів Слов'янська в Донецькій області.

Вдень 19 липня російські окупанти обстріляли місто. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено домівки мирних мешканців.

Про це повідомив голова Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, під завалами житлових будинків опинилися люди. Крім того, є поранені.

"Було чотири вибухи, багато будинків пошкоджено. Під завалами опинились люди. Є поранені", - розповів Лях.

Фото: Вадим Лях.