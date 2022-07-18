Гучний ранок: окупанти знову обстріляли Краматорськ

Окупанти завдали удари по Краматорську.
Російські окупанти вранці 18 липня знову обстріляли Краматорськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - повідомив він.
Інформацію про жертв та масштаби руйнувань мер міста не уточнив.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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