Гучний ранок: окупанти знову обстріляли Краматорськ

Російські окупанти вранці 18 липня знову обстріляли Краматорськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - повідомив він.

Інформацію про жертв та масштаби руйнувань мер міста не уточнив.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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