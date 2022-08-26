Эксперт рассказал, каким в ближайшие недели будет курс доллара

Она будет там наблюдаться в течение ближайших недель. Американская валюта в ближайшее время будет стабильно оставаться в диапазоне 40-41 гривен за доллар.

Такое мнение высказал сайту " Телеграф " экономический эксперт Даниил Монин.

Он предполагает, что попытка активизировать бизнес-активность после лета будет давить на гривну в сторону девальвации и роста курса доллара.

"Рост активности бизнеса повлечет за собой рост спроса на доллар, а значит и очередной скачок его стоимости к гривне, но, думаю, все же зерновой экспорт и отсрочка выплаты долгов уравновесят друг друга и курс доллара не будет выше 40-41 гривны", — отметил он.

По словам эксперта, акому курсу будут способствовать несколько факторов: отсрочка выплат долгов, вступительные гранты, а также зерновой экспорт.

Напомним, курс доллара в Украине может вырасти до 100 грн при поражениях украинских военных на фронте. Ведь сейчас курс валют полностью зависит от военной обстановки, подчеркнул экономист Олег Соскин. Стабильной гривна останется, если ВСУ не дадут российским войскам забрать кусок Донецкой области, а также уволят оккупированный Херсон.

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