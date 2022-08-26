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Експерт розповів, яким у найближчі тижні буде курс долара

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Експерт розповів, яким у найближчі тижні буде курс долара

Фото: Associated Press

Зростання курсу долара і подальше незначне падіння відображає ситуацію на валютному ринку.

Вона буде там спостерігатися пртягом найближчих тижнів. Американська валюта найближчим часом стабільно залишатиметься в діапазоні 40-41 гривень за долар.

Таку думку висловив сайту "Телеграф" економічний експерт Данило Монін.

Він припускає, що спроба активізувати бізнес-активність після літа буде тиснути на гривню в бік її девальвації і зростання курсу долара.

"Зростання активності бізнесу спричинить за собою зростання попиту на долар, а значить і черговий стрибок його вартості до гривні, але, думаю, все ж зерновий експорт і відстрочка виплати боргів урівноважать один одного і курс долара не буде вище 40-41 гривні", - зазначив він.

За словами експерта, акому курсу сприятимуть кілька чинників: відтермнування виплат боргів, вступні гранти, а аткож зерновий експорт.

Нагадаємо, курс долара в Україні може зрости до 100 грн у разі поразок українських військових на фронті. Адже зараз курс валют повністю залежить від воєнної обстановки, наголосив економіст Олег Соскін. Стабільною гривня залишиться, якщо ЗСУ не дадуть російським війська забрати шматок Донецької області, а також звільнять окупований Херсон.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
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