Саме терористка Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС - ISW

За цинічні обстріли Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі повну відповідальність несе агресорка Росія.
Російські військові мілітаризували АЕС - хоч вона розташована далеко від лінії фронту, а також не досяжна для обстрілів ЗСУ. Дії держави-терориски Росії можуть призвести до фатальних наслідків.
Про це повідомили у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики наголошують: саме агресорка Росія відповідальна за цинічні атаки на ядерний об'єкт.
"Нездатність росіян надати однозначні докази обстрілу, в проведенні якого вони звинувачують Україну, заслуговує уваги. Оскільки РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пояснили в Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Відключення повітряної лінії через пожежі, спричинені постійними обстрілами окупантів, призвело до зміни в роботі АЕС.
Ввечері в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.
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