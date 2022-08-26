Саме терористка Росія відповідальна за атаки на ЗАЕС - ISW

За цинічні обстріли Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі повну відповідальність несе агресорка Росія.

Російські військові мілітаризували АЕС - хоч вона розташована далеко від лінії фронту, а також не досяжна для обстрілів ЗСУ. Дії держави-терориски Росії можуть призвести до фатальних наслідків.

Про це повідомили у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують: саме агресорка Росія відповідальна за цинічні атаки на ядерний об'єкт.

"Нездатність росіян надати однозначні докази обстрілу, в проведенні якого вони звинувачують Україну, заслуговує уваги. Оскільки РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пояснили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Відключення повітряної лінії через пожежі, спричинені постійними обстрілами окупантів, призвело до зміни в роботі АЕС.

Ввечері в МАГАТЕ повідомили, що Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

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