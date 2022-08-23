Курс доллара в сентябре: эксперты рассказали, чего ждать

В Украине в начале осени существенные изменения курса доллара не будут происходить.

Украинские экономисты объясняют, что от регулятора будет зависеть, на каком уровне будет зафиксирован доллар, но при этом давление на национальную валюту сохранится.

Украинских аналитиков опросили Факты ICTV.

Эксперт Борис Кушнирук подчеркнул, поскольку Нацбанк зафиксировал безналичный курс, то именно от регулятора зависит – останется ли он на таком же уровне – около 40 грн за доллар. Впрочем, будет влиять на это и эмиссия – выпуск в обращение новых денежных знаков.

"Он (курс доллара – Ред.) имеет сейчас природу преимущественно не столько экономическую, сколько природу ожиданий. Если не будет негативных сообщений, то гривна будет оставаться относительно стабильной к наличному курсу. Зависит от того, что будет делать Нацбанк с эмиссией", — подчеркнул он. Кушнирук.

Ведь эмиссия рождает инфляцию, дополнительную гривну в обращении, что создает давление на курс. По его словам, если не будет негативных ожиданий и эмиссии, то курс оставаться на нынешнем уровне, а иначе – курс будет расшатываться.

Тем временем инвестиционный банкир Сергей Фурса прогнозирует, что давление на гривну будет сохраняться до конца 2021 года.

"Скорее всего, в сентябре официальный курс останется неизменным – так же будет на уровне 36,6 грн/доллар. На каком уровне будет в тот момент курс черного рынка, угадать невозможно", – добавил Фурса.

В свою очередь, экономист Алексей Кущ считает, что до этого конца года следует ожидать дальнейшую девальвацию гривны, а также падение курса.

"Думаю, что следует ожидать дальнейшую девальвацию. Насколько она будет глубокой, сейчас сложно говорить. Здесь очень много факторов, которые мы еще не видим и не можем учитывать", – отметил эксперт.

Как сообщалось, "Минфин" дал прогноз по курсу валют на 22-26 августа. Отмечается, что безналичный доллар будет находиться в пределах 36,5686 – 36,9342 грн, наличный в банках – от 38,30 до 41,55 грн, в обменниках – от 40,35 до 41,30 грн.

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