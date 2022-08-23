Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины

Госдепартамент США имеет информацию о том, что Россия наращивает силы для ударов по Украине.

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает находящихся в Украине граждан США покинуть страну в связи с повышенной угрозой ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в заявлении.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника сообщало, что Соединенные Штаты располагают данными разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

К слову, Россия может нанести массированные ракетные удары по Украине 24 августа – в День Независимости Украины. Поэтому следует быть особенно бдительным и не пренебрегать воздушными тревогами.

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