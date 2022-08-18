По Украине могут ударить с трех сторон на День Независимости — Жданов

В Беларуси идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине в День Независимости 24 августа, говорит военный эксперт Олег Жданов.

В День Независимости 24 августа враг может нанести массированный удар по Украине с трех сторон: Беларуси, России и Черного моря.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире "FreeДом".

"На мой взгляд, в Беларуси идет подготовка, и, скорее всего, они будут делать массированный удар. Массированный удар – это привлечение максимального количества пусковых установок, или максимального количества выпущенных ракет", — говорит эксерт.

По его словам, ударить по Украине могут с трех сторон, как это было во время обстрела Кременчуга.

"Вспомните, когда был массированный удар по Кременчугу. Тогда было 74 ракеты из трех направлений: Беларуси, Российской Федерации и Черного моря. Скорее всего, возможен вариант именно такой: что с трех сторон будет нанесен удар", — отметил Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал даты, когда может быть нанесен массированный ракетный удар по Украине.

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