В Турции в ДТП с автобусом погибли 16 человек (видео)

На юго-востоке Турции 16 человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом.

Трагедия произошла в Газиантепе.

Об этом в субботу, 20 августа, сообщает телеканал CNN Turk.

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Автобус врезался в припаркованную пожарную машину, автомобиль информагентства "Ихлас" и машину скорой помощи. Известно, что среди погибших есть журналисты, медработники и пожарные.

Также в аварии пострадали 22 человека, они получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, в Греции на пассажирском пароме произошел пожар. Инцидент произошел в Ионическом море. Вспыхнул корабль с почти тремя сотнями человек на борту. Загорелось на палубе третьего этажа. Капитан корабля обратился за помощью.

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