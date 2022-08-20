В Украине разработали план восстановления больниц — МОЗ

Украина будет восстанавливать больницы по лучшим мировым стандартам в проектировании и строительстве.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

Украина уже создала план восстановления медицинской инфраструктуры и наработала необходимые изменения в государственные строительные нормы. Обновленные требования по проектированию и строительству медучреждений позволят возводить больницы, которые будут отвечать лучшим европейским и мировым стандартам.

Министерство здравоохранения в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины завершает подготовку нормативной базы по восстановлению медицинской инфраструктуры Украины.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили 788 медицинских учреждений и еще 123 разрушили.

Напомним, Ляшко рассказал, могут ли вернуть обязательный карантин через COVID-19.

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