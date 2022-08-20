Тройное ДТП в Одесской области: есть жертвы

В результате аварии два человека скончались на месте происшествия, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
ДТП произошло на трассе "Одесса-Вознесенск".
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что 31-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автомобиль Suzuki, но потерял управление, от чего автомобиль начал разворачивать вокруг своей оси. Легковушка столкнулась с двигавшимся навстречу автопоездом MAN, который, в свою очередь, потерял управляемость и столкнулся с Suzuki.
25-летний водитель Suzuki и 41-летний пассажир Mitsubishi погибли. Еще два человека с травмами доставлены в больницу.
На месте происшествия работали правоохранители. Следствие продолжается, устанавливаются полные происшествия.
Напомним, вблизи села Сосонка Винницкого района в аварии погибли супруги. Они ехали в легковушке "ВАЗ", столкнувшейся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
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