Потрійна ДТП в Одеській області: є жертви

Внаслідок аварії двоє осіб померли на місці події, ще двоє перебувають в лікарні у важкому стані.
ДТП сталася на трасі "Одеса-Вознесенськ".
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що 31-річний водій Mitsubishi Outlander виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати автомобіль Suzuki, але втратив керування, від чого автівку почало розвертати навколо своєї осі. Легковик зіткнувся з автопотягом MAN, що рухався назустріч, який, в свою чергу, втратив керованість і зіткнувся з Suzuki.
25-річний водій Suzuki та 41-річний пасажир Mitsubishi загинули. Ще двох осіб з травмами доправлено до лікарні.
На місці події працювали правоохоронці. Слідство триває, встановлюються повні обставини події.
Нагадаємо, поблизу села Сосонка Вінницького району в аварії загинуло подружжя. Вони їхали у легковику "ВАЗ", який зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
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